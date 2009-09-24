Эксперт: оптимизм инвесторов поддерживает фондовый рынок

Украинский фондовый рынок сегодня закрылся ростом основных индексов на фоне оптимистических настроений инвесторов.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал старший брокер торгового отдела ЗАО «Альтана Капитал» Алексей РЕПИН.

Он напомнил, что вчера состоялось заседание ФРС США, результаты которого соответствовали ожиданиям. Экономика США демонстрирует признаки восстановления, и ФРС намерена продолжать поддерживать ее, однако заявляет о готовящемся завершении программ по вливанию ликвидности, подчеркнул брокер.

По словам А.РЕПИНА, сегодня сдержанный негатив в Азии и снижение американских фьючерсов оказали негативное давление на отечественные фондовые площадки только на открытии. Брокер сообщил, что в первые минуты торгов индекс Украинской биржи падал более 1%. Но несмотря на негативное открытие, к середине торговой сессии ситуация на украинких площадках стабилизировалась, и рынок постепенно начал выходить в положительную территорию, добавил он.

Как сообщил брокер, на Украинской бирже сегодня был поставлен новый рекорд результативности: 1753 сделки с суммарным объемом свыше 41 млн. грн. По его информации, наиболее активно по-прежнему торговались акции металлургических компаний, по которым было заключено максимальное количество сделок. Хуже рынка сегодня выглядели акции банковского и машиностроительного секторов, отметил А.РЕПИН. Так, по его словам, бумаги «Райффайзенк Банка Аваль» снизились на 1,3%, «Укрсоцбанка» - на 0,75%, «Мотор Сичи» - на 1,11%.

Брокер отметил, что по результатам торгов 24 сентября украинский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов: индекс УБ - на 0,94%, ПФТС - на 1,5%.