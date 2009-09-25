СП позитивно оценивает условия реструктуризации долгов Нафтогаза

В Секретариате Президента позитивно оценивают условия реструктуризации долгов НАК «Нафтогаз Украины», предложенные компанией кредиторам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Условия реструктуризации достаточно приемлемые, и я очень надеюсь, - но вероятность, конечно, не стопроцентная, однако вероятность очень большая, - что эти условия будут приняты кредиторами», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Вместе с этим он подчеркнул, что не видит ничего страшного в том, что сроки принятия решения о реструктуризации долгов несколько затянулись и, вероятно, это произойдет после 30 сентября, поскольку этот вопрос также согласован с кредиторами.

Кроме того, Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что на сегодняшний день нет никаких оснований ожидать объявления дефолта НАК «Нафтогаз» в связи с реструктуризацией выплат по долгам.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН

заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» провел переговоры с крупными собственниками евробондов по реструктуризации задолженности.

«НАК «Нафтогаз Украины» сейчас вышел с предложениями на ирландской бирже по реструктуризации. Практически все необходимые переговоры с кредиторами, с самыми большими собственниками евробондов, проведены. И этим собственникам предложена очень серьезная, очень аргументированная реструктуризация”, - сказал он.

Министр ожидает, что на протяжении 20 дней, когда будут проработаны предложения «Нафтогаза», будет осуществлена соответствующая реструктуризация всех должностных обязательств компании.

“Ситуация спокойная, никакого дефолта не будет”, - подчеркнул Ю.ПРОДАН.

Напомним, что 30 сентября истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.

Вчера, 24 сентября НАК «Нафтогаз Украины» объявила условия запланированной реструктуризации внешней задолженности компании. Компания пригласила владельцев евробондов на сумму 500 млн. долл. согласиться обменять 100% их ценные бумаги на новый бонд, также с деноминацией в долларах, с купоном в 9,5% и преимуществом подкрепления суверенной гарантией Украины, со сроком выплаты по этому обязательству в сентябре 2014 года.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.