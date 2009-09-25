Рынки акций упали под давлением недвижимости и нефти

Мировые фондовые индексы упали в четверг, находясь под давлением строительного, финансового и нефтегазового секторов.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, американские и европейские фондовые рынки закрылись в четверг понижением котировок из-за разочаровывающей статистики по продажам на вторичном рынке недвижимости США.

Как отметил стратег, вчера на открытии американских торгов рынок пошел вверх на фоне лучших, чем ожидалось, данных по уровню первичных заявок по безработице на прошлой неделе. Он напомнил, что Министерство труда США заявило, что количество таких заявок сократилось до 530 тыс.

Однако, по информации К.ЛИТВИНА, через полчаса после открытия торгов четверга в США вышли данные по продажам на рынке вторичной недвижимости за август, показавшие падение на 2,7% до 5,1 млн. после 4 месяцев роста. Экономисты в среднем ожидали увеличения продаж до 5,35 млн. единиц, поэтому данные сильно разочаровали рынок изменением динамики, подчеркнул стратег.

К.ЛИТВИН также сообщил, что в середине вчерашнегом дня доллар начал укреплять свои позиции, что вызвало волну распродаж на рынке нефти.

По словам стратега, вследствие вышеуказанных факторов S&P 500 в четверг сократился на 0,95% до 1050 пунктов, а индекс голубых фишек DJIA потерял 0,4%, закрывшись на отметке 9707 пунктов.