Эксперт: доходность еврооблигаций продолжит снижение

На этой неделе вероятно дальнейшее снижение доходности украинских еврооблигаций.

Об этом сообщается в обзоре, подготовленном экономистом инвестиционной группы «Сократ» Михайлом САЛЬНИКОВЫМ.

В обзоре отмечается, что наиболее подверженными указанному тренду будут суверенные и квази-суверенные бумаги. При условии успешной реструктуризации евробондов «Нафтогаза» согласно предложенному плану, текущая цена будет означать доходность новых бумаг (с погашением в 2014 году и купоном 9,5%) на уровне 12,8%, что явно ниже рыночной. ИГ «Сократ» считает, что справедливая доходность новых бумаг «Нафтогаза» в текущее время должна быть как минимум на уровне 20-30%, что подразумевает премию к суверенным бумагам 320-500 пункта. Таким образом, эксперты прогнозируют падение цены евробондов «Нафтогаза» до уровней 50-68. Они также не исключают переоценки бумаг Укрсоцбанк-2010, доходность которых в 20,1% выглядит завышенной.

По информации экономиста, котировки кредитно-дефолтных свопов на прошлой неделе упали на 71,8 пункта – с 1222,2 до 1150,4 пункта. Данное падение произошло на фоне продолжающегося глобального оптимизма и ралли на украинском рынке акций, считает он.

Как сообщил М.САЛЬНИКОВ, на прошлой неделе активно торговались суверенные евробонды.

Суверенные бумаги продолжили свою корректировку после просадки в конце августа. Так, суверенный выпуск с погашением в 2011 году снизил свою доходность с 14,0% до 13,6%. Более длинный выпуск с погашением в 2013 году также показал падение доходности – с 12,0% до 11,9%.

В обзоре ИГ «Сократ» отмечается, что на прошедшей неделе также достаточно активно проходили торги в сегменте квази-суверенных еврооблигаций. Так, бумаги «Нафтогаза» выросли с 86,5 до уровня 88,5. Бумаги Укрэксимбанк-2009 не торговались. Очевидно, инвесторы ждали погашения бондов, которое успешно состоялось 23 сентября. Более длинный выпуск «Укрэксимбанка» с погашением в 2011 году показал снижение доходности с 16,0% до 14,7%.

По информации М.САЛЬНИКОВА, в сегменте бумаг банков с западными материнскими структурами торги на прошлой неделе прошли при средней рыночной активности. Так, евробонды «Укрсоцбанка» с погашением в 10 году показали падение доходности с 22,4% до 20,1%. Похожая ситуация и с бумагами Укрсиббанк-2010, которые также показали падение – с 13,9% до 12,6%. Евробонды АКБ «Форум» 2009 не торговались, сохранив свою цену на уровне 97,97, что привело к техническому росту доходности с 29,2% до 32,9%.

Экономист отмечает, что в сегменте высокодоходных (и соответственно рисковых) бумаг торги прошли при крайне низкой активности. Так бумаги ПУМБ-2010 и Финансы и Кредит-2010 сохранили свои цены, что привело к росту доходностей ввиду снижения дюрации: доходность бумаг ПУМБ повысилась с 97,9% до 101,4%, ФиК - с 163,6% до 170,8%.