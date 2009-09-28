Литвин выступает против приватизации ОПЗ

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН выступает категорически против приватизации Одесского припортового завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Виннице во время брифинга в рамках своего рабочего визита в область.

По словам В.ЛИТВИНА, он является противником того, чтобы в условиях кризиса на продажу выставлялись какие-то объекты.

Кроме того, добавил спикер, неправильно, чтобы приватизация осуществлялась под определенные политические договоренности.

По словам председателя ВР, это касается не только Одесского припортового завода, но и всех других объектов, которые можно приватизировать.

Говоря конкретно об ОПЗ, В.ЛИТВИН заметил, что нравится правительству или нет, но сегодня есть указ Президента, который приостановил постановление Кабмина о приватизации ОПЗ.

«А если действие приостановлено, то арбитром может выступить исключительно Конституционный Суд. А если так, то продажу не надо осуществлять. Я вообще категорический противник того, чтобы его (ОПЗ – УНИАН) продавали», - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества назначил на 29 сентября конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Стартовая цена пакета составляет 4 млрд. грн.

17 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие положений постановления Кабинета Министров, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО "Одесский припортовый завод". В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, несмотря на указ Президента.

Окружной административный суд Киева своими решениями приостановил проведение конкурса о приватизации Одесского припортового завода.