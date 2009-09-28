ФГИ продал контрольный пакет акций гостиницы "Братислава"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 25 сентября т.г. провел конкурс по принципу аукциона по продаже контрольного пакета (51% акций) ОАО "Гостиничный комплекс "Братислава".

Информация об этом размещена на официальном сайте Фонда.

Согласно данной информации, к участию в конкурсе были допущены ООО "Прайветинвестмент", ООО "Пластторгсервис" и ООО "Тект-трейд".

Как сообщает ФГИУ, по результатам торгов победителем конкурса определено ООО "Прайветинвестмент" (г. Донецк), которое предложило за пакет акций ОАО 20 млн. 558 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества выставил на приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона пакет акций ОАО «Гостиничный комплекс «Братислава» (г. Киев) в размере 51% уставного фонда. Информацию об этом опубликовало официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 5 августа 2009 года.

Начальная стоимость госпакета составила 20 млн. 508 тыс. грн.

В соответствии с фиксированными условиями конкурса, доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на протяжении пяти лет с момента подписания договора купли-продажи должна составлять не менее чем: 1-й год – 19 млн. 440 тыс. грн., 2-й – 21 млн. 387 тыс. грн., 3-й – 23 млн. 522 тыс. грн., 4-й – 25 млн. 874 тыс. грн., 5-й – 27 млн. 500 тыс. грн.

Чистая прибыль на протяжении пяти лет должна составлять: 1-й год – 723,9 тыс. грн., 2-й – 796 тыс. грн., 3-й – 875 тыс. грн., 4-й – 963 тыс. грн., 5-й – 1 млн. 50 тыс. грн.