Эксперт: на фондовые рынки повлияли макростатистика и ФРС

Основными ключевыми моментами, повлиявшими на ход торгов на мировых фондовых рынках прошлой недели, стали макростатистика и результаты двухдневного заседания комитета по открытым рынкам ФРС США.

Об этом УНИАН сообщил аналитик инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Станислав ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.

По его словам, «ключевые макропоказатели развитых стран в большинстве случаев оказались неожиданно слабыми». Среди них – индекс менеджеров по снабжению (PMI) в Еврозоне, продажи на первичном и вторичном рынке жилья в США, а также заказы на товары длительного пользования, отметил аналитик.

Как подчеркнул С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, практически все мировые фондовые площадки завершили прошедшую неделю с отрицательной динамикой. Он отметил, что американский S&P 500 упал на 2,24%, а общеевропейский индекс DJ Euro Stoxx 50 снизился на 1,92%. Индикатор бирж АТР S&P Asia 50 упал на 1,03%, при этом китайский Shanghai Composite провалился на 4,18%, сообщил аналитик. Российские индексы РТС и ММВБ упали на 1,63 и 1,7% соответственно, добавил он.