Эксперт: украинский фондовый рынок имеет свои идеи

Украинский фондовый рынок на прошлой неделе отличился собственными идеями и, в противовес мировым площадкам, продемонстрировал довольно стремительый рост, в особенности отдельные «голубые фишки».

Такое мнение высказал УНИАН аналитик инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Станислав ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.

Он подчеркнул, что на прошедшей неделе украинские индексы продолжили рост. Так, напомнил аналитик, индекс Украинской биржи по итоза указанный период поднялся на 2,49% до 1268,97 пункта, а индекс ПФТС – на 4,92% до 515,19 пункта.

По словам С.ЗЕЛЕНЕЦКОГО, намного лучше рынка выглядели акции компаний горно-металлургического комплекса, на фоне недооцененности относительно мировых предприятий-аналогов, а также наметившейся в ближайшем будущем некоторой стабилизации производственных показателей. Это позволит предприятиям сектора получать прибыль, объяснил аналитик. Кроме того, поддержку рынку акций оказали позитивные корпоративные новости, добавил он.