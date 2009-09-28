НБУ начинает продажу облигаций для финансирования Евро-2012

Кабинет Министров и Национальный банк Украины согласовали специальный отдельный механизм получения финансовых ресурсов для финансирования объектов к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

По его словам, правительством и Нацбанком достигнуто согласие об условиях выпуска таких облигаций. Первый аукцион по их продаже, отметил И.ВАСЮНИК, должен состояться на будущей неделе, ориентировочно во вторник.

«Это будут специальные облигации, имеющие цель получения финансовых ресурсов, которые будут использованы исключительно на объекты Евро-2012», - сказал И.ВАСЮНИК.

Он добавил, что срок погашения этих облигаций будет заканчиваться в 2012 году, а условия их выпуска будут приемлемы для правительства и интересны для коммерческих банков.

Кроме этого, отметил вице-премьер, достигнуто согласие относительно схемы финансирования через ряд коммерческих банков строительства и реконструкции автомобильных дорог.

«Таким образом на данное время можно констатировать, что проблем в обеспечении финансовыми ресурсами выполнения Государственной целевой программы подготовки к Евро 2012 в 2009 году и первой половине 2010 в Украине нет», - подчеркнул И.ВАСЮНИК.