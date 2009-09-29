Янукович считает "коррупционной" цену продажи ОПЗ

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает попытку осуществить приватизации Одесского припортового завода только за 5 млрд. грн. реализацией коррупционной схемы по такой же коррупционной цене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время рабочей поездки в Хмельницкий.

«Когда я узнал, что за 5 млрд. грн. попытались продать это прекрасное предприятие, то понял, что это реализация коррупционной схемы по коррупционной цене», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время политик отметил, что не хочет оскорбить участников тендера, поскольку попытка приобрести что-либо по заниженной цене является нормальным стремлением предпринимателей.

«Но я не хочу, чтобы при таких условиях предпринимателей в Украине называли «кланами», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также подчеркнул, что власть не имеет права продавать то, что ей не принадлежит, поскольку предприятие является собственностью всего украинского народа.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 сентября, ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет акций ОПЗ в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Однако, по словам исполняющего обязанности председателя ФГИУ Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, комиссия ФГИ Украины по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизацию ОАО «Одесский припортовый завод» в связи с тем, что он был продан по заниженной цене 5 млрд. грн.