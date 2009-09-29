Эксперт: украинские акции остаются недооцененными

Украинские акции на данный момент по-прежнему остаются недооцененными.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ-Капитал», переданном агентству УНИАН.

В частности, отмечается в обзоре, вчера на отечественных фондовых площадках вновь наблюдался ажиотажный спрос практически на все ликвидные бумаги. По итогам дня индекс Украинской биржи вырос на 2,67% - до 1302,89 пункта, индекс ПФТС - на 2,18% до 526,44 пункта.

Как считают аналитики, порцию оптимизма украинским инвесторам добавили фондовые биржи США. Так, стало известно о проведении крупных сделок на рынке M&A: Xerox Corp. сообщила о готовности купить Affiliated Computer Services Inc. за 6,4 млрд. долл., а Abbott Laboratories сообщила о намерении приобрести фармацевтическое подразделение бельгийской Solvay за 6,6 млрд. долл.

По словам аналитиков, на отечественном рынке основу для роста традиционно заложили металлурги – Енакиевский МЗ (+13,81%) и «Азовсталь» (+9,9%). Несмотря на стремительной подъем, акции компаний все же торгуются ниже своих целевых цен. Лидерами роста оказались бумаги горловского «Стирола» (STIR +31,35%), скорее всего, на информации о том, что приватизация Одесского припортового завода все же состоится сегодня. Приватизация завода подтверждает, что, несмотря на очень тяжелую ситуацию в химической отрасли, интерес стратегических инвесторов к отечественным химпредприятиям сохраняется.

Кроме того, отмечают аналитики, долгое время остававшиеся в тени акции «Донбассэнерго» (+24,56%) вчера взлетели на фоне своей недооцененности относительно мировых компаний-аналогов. В связи с этим сильный рост также продемонстрировали акции Шахты «Красноармейская-Западная №1» (+13,25%).

Аутсайдером торгов оказался банковский сектор. Так, бумаги «Райффайзен Банка Аваль» (-0,94%) единственные оказались в «красной» зоне, а акции «Укрсоцбанка» подорожали незначительно (+0,66%).