«Нортима» намерена оспаривать в суде решение ФГИ по ОПЗ

ООО «Нортима», победившее в сегодняшнем конкурсе по приватизации Одесского припортового завода, намерено оспаривать в суде решение Фонда госимущества о признании конкурса недействительным.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил первый заместитель председателя правления "ПриватБанка", представитель компании "Нортима" Тимур НОВИКОВ.

По его словам, компания будет подавать в суд иск к Фонду госимущества, в котором основным требованием будет признание компании «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации ОПЗ. «Мы будем требовать от суда обязать ФГИУ заключить с компанией «Нортима» договор (купли-продажи ОПЗ - УНИАН)», - добавил Т.НОВИКОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня комиссия по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в связи с тем, что он был продан по заниженной цене 5 млрд. грн. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главы ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

***29 сентября ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет Одесского припортового завода в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 участника - ООО "Азот-сервис (Россия)", ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).