Ющенко называет позором продажу ОПЗ
«Наше будущее не в распродаже активов»
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет позором "так называемую продажу" Одесского припортового завода, сообщает официальный сайт Президента.
Об этом он сказал сегодня во время церемонии открытия завода ООО «Церсанит Инвест» в селе Чиживка Новоград-Волынского района Житомирской области.
По мнению В.ЮЩЕНКО, на подобные шаги идут «герои», которые «не отвечают за то, как создавать, а думают о том, как в один момент из-за прихоти, из-за частного интереса продать и получить выручку, которая равна плате за газ, потребленный на протяжении месяца».
«Скажите, пожалуйста, неужели это эквивалент? Неужели это справедливо? Неужели это реализация украинских интересов?», - спросил Президент.
«Наше будущее не в распродаже активов, которые создали наши родители», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.
Справка УНИАН. Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн.
17 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие положений постановления Кабинета министров №1517-р от 3 декабря в 2008 г., которыми предусматривалось проведение приватизации ОПЗ. В свою очередь, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября, несмотря на указ Президента.
На конкурсе по продаже ОПЗ, который проходил сегодня, 29 сентября, в форме открытого аукциона, ООО «Нортима» (Украина) приобрело контрольный пакет Одесского припортового завода в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие три участника - ООО "Азот-Сервис (Россия)", ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).
Однако комиссия ФГИУ по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизацию ОАО «Одесский припортовый завод» в связи с тем, что он был продан по заниженной цене.