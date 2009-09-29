«Нортима» опровергает заявления ФГИ и Кабмина

Первый заместитель председателя правления «ПриватБанка», представитель компании «Нортима» Тимур НОВИКОВ опровергает завления и.о. главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрия ПАРФЕНЕНКО и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о сговоре между участниками конкурса по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ).

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Т.НОВИКОВ напомнил, что сегодня премьер-министр Украины заявила о том, что между российской компанией «Азот-Сервис», украинскими «Фрунзе-Флора» и «Нортима», которая и стала победителем в конкурсе по приватизации ОПЗ, был сговор, направленный на снижение цены предприятия. «Мы отрицаем наличие каких-либо сговоров между участниками конкурса”, - подчеркнул он.

При этом Т.НОВИКОВ отметил противоречивость действий ФГИУ и Кабмина в отношении приватизации ОПЗ. «Хотим – продаем, во что бы то ни стало, кровь из носу и вот вам тысяча аргументов, а теперь не продаем. Теперь этот позор прикрывается голословными обвинениями о том, что трое участников конкурса сговорились, с целью купить ОПЗ по дешевке», - сказал представитель ООО “Нортима” и добавил: “Все видели, как проходил конкурс, его участники реально боролись за цену, они нервничали, называя повышения цены. Особенно нервничал представитель российской компании, который, остановившись на цене в 4 млрд. 950 млн. грн., долгое время ожидал получения дальнейших инструкций по телефону. Лицитатор (ведущий – УНИАН) аукциона тоже тянул время, и это понятно, но почему-то Фонд госимущества решил, что цена в 5 млрд. грн. – это низкая цена».

Т.НОВИКОВ убежден, что «сейчас основная цель Кабмина и ФГИУ – это манипуляция общественным мнением». «То, что сейчас происходит – это процесс навешивания ярлыков и, по нашему глубокому убеждению, премьер и исполняющий обязанности главы Фонда госимущества должны публично опровергнуть свои обвинения либо предоставить доказательства того, что три стороны, которые сегодня участвовали в конкурсе, сговорились», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 участника - ООО "Азот-сервис (Россия)", ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).

Позже и.о. главы Фонда госимущества Д.ПАРФЕНЕНКО сообщил, что комиссия по приватизации ОПЗ Фонда госимущества приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации завода в связи с тем, что он был продан по заниженной цене 5 млрд. грн.

Кроме того, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя результаты проведения приватизации ОПЗ, обвинила в сговоре претендентов на покупку ОПЗ с целью приватизации предприятия по заниженной цене.

Премьер-министр подчеркнула, что в результате действий Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и украинских судов, количество претендентов на покупку предприятия существенно сократилось, что позволило оставшимся вступить в сговор.