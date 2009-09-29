Фондовый рынок показал значительный рост

Украинский фондовый рынок по итогам сегодняшних торгов показал значительный рост.

Информация об этом размещена на сайтах двух ведущих отечественных площадок – ПФТС и Украинской биржи.

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов вырос на 4,10% - до 548,04 пункта. Общий объем торгов составил 40 млн. 483 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи сегодня повысился на 6,72 % - до 1390,44 пункта. Общий объем торгов составил 52 млн. 547,2 тыс. грн.