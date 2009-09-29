Эксперт: украинский рынок акций сегодня вырос на 6,7%

В целом украинский рынок акций сегодня вырос на впечатляющие 6,7% на сильном внутреннем спросе и резком подъеме других развивающихся рынков.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, развивающиеся рынки поднялись на «бычьем» комментарии Марка МОБИУСА, который отметил, что развивающиеся рынки по-прежнему недооценены.

В частности, сообщил стратег, половина акций, включенных в индексную корзину Украинской биржи, сегодня прибавили более 10%.Так, Енакиевский метзавод за день вырос на 17,5%, «Укрсоцбанк» – на 15%, «Азовсталь» – на 11%, а «Райффайзен Банк Аваль» – на 10%, отметил Константин ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, украинский фондовый рынок по итогам сегодняшних торгов показал значительный рост.

Индекс ПФТС сегодня вырос на 4,10% - до 548,04 пункта. Общий объем торгов составил 40 млн. 483 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи сегодня повысился на 6,72% - до 1390,44 пункта. Общий объем торгов составил 52 млн. 547,2 тыс. грн.