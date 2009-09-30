«СИБУР»: сговора при покупке ОПЗ не было

Российское ООО «СИБУР» - участник аукциона по продаже Одесского припортового завода (ОПЗ) отвергает наличие сговора между участниками торгов в определении цены за данный объект.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по информационной политике российской компании.

По словам пресс-секретаря ООО "СИБУР" Рашида НУРЕЕВА, представители компании принимали участие в конкурсе в соответствии с решениями Совета директоров ООО, который установил ограничивающие условия по возможной сделке, в том числе, максимальную цену предложения.

«Эта цена обусловлена нынешней и перспективной ситуацией на рынке минеральных удобрений, а также тем, что украинские производители азотных удобрений имеют на сегодня наибольшую затратную базу среди основных регионов мира. Именно максимальная цена, а не «сговор» определил позицию "СИБУР" на конкурсе», - заявил Р.НУРЕЕВ.

Он отметил, что, помимо «страновых рисков, которые были перечислены премьер-министром Украины, низкий интерес инвесторов был обусловлен излишне оптимистичными ожиданиями правительства Украины по стоимости акций Одесского припортового завода, который при нынешней конъюнктуре работает в убыток».

«Мы приветствовали желание правительства провести приватизацию в непростой юридической ситуации, однако уважаем решение конкурсной комиссии», - сообщили в ООО «СИБУР».

Как сообщал УНИАН, 29 сентября ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 компании - ООО "Азот-сервис (Россия) (подала заявку от имени ООО "СИБУР") ", ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).

Позже исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сообщил, что комиссия по приватизации ОПЗ Фонда госимущества приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации завода в связи с тем, что он был продан по заниженной цене 5 млрд. грн.

Кроме того, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя результаты проведения приватизации ОПЗ, обвинила в сговоре претендентов на покупку ОПЗ с целью приватизации предприятия по заниженной цене.

Премьер-министр подчеркнула, что в результате действий Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и украинских судов, количество претендентов на покупку предприятия существенно сократилось, что позволило оставшимся вступить в сговор.