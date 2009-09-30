Эксперт: мировые фондовые рынки вчера немного снизились

Американские и европейские фондовые рынки закрылись вчера небольшим понижением на фоне разнонаправленной макростатистики, вышедшей в США и Европе.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

В частности, отметил он, индекс потребительских настроений в США понизился в сентябре до 53,1 пункта, вопреки ожиданиям экономистов о росте до 57 пунктов. По словам стратега, «несмотря на продолжающийся рост фондовых рынков, уверенность потребителей США не улучшается, что не удивительно, учитывая продолжающийся рост безработицы и по-прежнему неблагоприятные кредитные условия». На самом деле не только предложение, но и спрос на кредиты упал на фоне стремления потребителей увеличить свои сбережения и сократить долговую нагрузку, объяснил К.ЛИТВИН.

В то же время, подчеркнул стратег, статистика вчера было разнонаправленной. В частности, Standard & Poor’s заявила о росте ее индекса цен на недвижимость S&P Case-Shiller в июле на 1,6%, что превысило ожидания рынка, сообщил К.ЛИТВИН. Данные за сентябрь по уровню потребительских настроений в еврозоне также превысили ожидания, показав улучшение с -22 до -19, добавил он.

Как отметил стратег, по итогам торгов 29 сентября индекс DJIA потерял 0,5% до 9742 пунктов, а широкий рыночный индекс S&P 500 понизился на 0,2% до 1060 пунктов. В Европе немецкий индекс DAX упал на 0,4% до 5713 пункта, а широкий рыночный индекс DJ Stoxx 600 прибавил 0,1%, закрывшись на отметке 243 пункта, сообщил К.ЛИТВИН.