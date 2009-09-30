Оснований для возбуждения уголовного дела по продаже ОПЗ нет

Заместитель генерального прокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА заявляет об отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела по результатам конкурса по продаже Одесского припортового завода.

Об этом Т.КОРНЯКОВА сообщила в эксклюзивном интервью УНИАН.

«Для уголовного дела нужно, чтобы государству был нанесен ущерб. Для того, чтобы определить, нанесен ли ущерб, необходимо, чтобы этот конкурс состоялся, а, как известно, комиссия Фонда госимущества признала этот конкурс несостоявшимся», - сказала Т.КОРНЯКОВА.

Заместитель генпрокурора подчеркнула, что только признание конкурса состоявшимся может стать основанием для изучения фактов об объективности стоимости продажи, а также о соответствии проведения процедуры национальному законодательству. «Конкурса не было, поэтому говорить о привлечении к уголовной ответственности пока, на мой взгляд, оснований нет. Но каждое обращение мы будем рассматривать», - подчеркнула она.

При этом Т.КОРНЯКОВА сообщила, что в настоящее время в Генеральную прокуратуру не поступило ни одного обращения ни от одной из сторон.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 компании - ООО "Азот-сервис (Россия) (подала заявку от имени ООО "СИБУР") ", ООО "Фрунзе-Флора (Украина)” и ООО "Нортима" (Украина).

Позже исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сообщил, что комиссия по приватизации ОПЗ Фонда госимущества приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации завода в связи с тем, что он был продан по заниженной цене.

Кроме того, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя результаты проведения приватизации ОПЗ, обвинила в сговоре претендентов на покупку ОПЗ с целью приватизации предприятия по заниженной цене.

Премьер-министр подчеркнула, что в результате действий Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и украинских судов, количество претендентов на покупку предприятия существенно сократилось, что позволило оставшимся вступить в сговор.