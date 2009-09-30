Онищук: ОПЗ остается в собственности государства

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК заявляет, что пакет акций Одесского припортового завода остается в собственности государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ОНИЩУК заявил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Исходя из вчерашнего решения комиссии Фонда госимущества, завод продолжает находиться в собственности государства», - сказал Н.ОНИЩУК.

В тоже время министр считает, что несмотря на решение комиссии ФГИ о признании конкурса по продаже госпакета акций ОПЗ несостоявшимся, следует ожидать судебных исков от участников этого конкурса.

«Я думаю, что именно таким образом они будут стремиться защитить свои права, и такой механизм предусмотрен как Конституцией, так и национальным законодательством», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 компании - ООО "Азот-сервис (Россия) (подала заявку от имени ООО "СИБУР") ", ООО "Фрунзе-Флора (Украина)” и ООО "Нортима" (Украина).

Позже исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сообщил, что комиссия по приватизации ОПЗ Фонда госимущества приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации завода в связи с тем, что он был продан по заниженной цене.

Кроме того, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя результаты проведения приватизации ОПЗ, обвинила в сговоре претендентов на покупку ОПЗ с целью приватизации предприятия по заниженной цене.