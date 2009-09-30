КС завтра обнародует решение по угледобывающим предприятиям

Конституционный Суд Украины 1 октября обнародует принятое 29 сентября Решение по делу по конституционному представлению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно конституционности Постановления Кабинета министров „О предотвращении кризисных явлений в угольной промышленности“ (дело об отчуждении имущества государственных угледобывающих предприятий).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Постановлением правительство утвердило перечень угледобывающих предприятий, имущество которых подлежит продаже в 2009 году на открытом аукционе, и решило ряд вопросов, связанных с обеспечением продажи такого имущества.

По мнению главы государства, издав это постановление, Кабмин перебрал на себя полномочия Верховной Рады Украины, поскольку утверждение перечня объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, отнесено к полномочиям парламента.

Начало мероприятия в 10.00.

После обнародования состоится пресс-конференция судьи-докладчика по делу Павла ТКАЧУКА.