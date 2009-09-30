Эксперт: капитал перетекает с валютного на фондовый рынок

Появившаяся новая ликвидность на украинских фондовых биржах, возможно, связана с частичным перетоком спекулятивного капитала с валютного рынка.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ-Капитал», переданном агентству УНИАН.

Аналитики подчеркивают, что рост отечественных индексов в последнее время происходит параллельно с укреплением национальной валюты. При этом рост объемов торгов невозможно объяснить лишь возросшей активностью участников, поскольку средний объем одной сделки (в частности, на Украинской бирже) также возрос, отмечают они.

В обзоре также сообщается, что другим следствием укрепления гривни стал скачок бумаг банковских учреждений – «Райффайзен Банка Аваль» (+10,44%) и «Укрсоцбанка» (+15,03%).

Как сообщал УНИАН, украинский фондовый рынок по итогам торгов вторника, 29 сентября, показал значительный рост.

Индекс ПФТС вырос на 4,10% - до 548,04 пункта. Общий объем торгов составил 40 млн. 483 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 6,72% - до 1390,44 пункта. Общий объем торгов составил 52 млн. 547,2 тыс. грн.