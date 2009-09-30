Нафтогаз планирует сегодня выплатить проценты по евробондам

НАК «Нафтогаз Украины» планирует сегодня выплатить купонный доход по еврооблигациям 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

«НАК «Нафтогаз Украины» выплатит сегодня купон до конца дня», - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, еврооблигации НАК «Нафтогаз Украины» были выпущены в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл., срок погашения - 30 сентября 2009 года.

24 сентября т.г. НАК пригласила владельцев евробонда на сумму 500 млн. долл. согласиться обменять 100% их ценных бумаг на новый бонд, также с деноминацией в долларах, с купоном в 9,5% и преимуществом подкрепления суверенной гарантией Украины, со сроком выплаты по этому обязательству в сентябре 2014 года.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.