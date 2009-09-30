Акции банка «Финансы и Кредит» и ПУМБ допущены к обращению на ПФТС

Простые именные акции ОАО «Банк «Финансы и Кредит» и ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) допущены к обращению на ПФТС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фондовой биржи.

По информации пресс-службы, указанные бумаги допущены к обращению без включения в биржевой реестр.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» основан в 1990 году и сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 июля 2009 года активы банка составляли 17,590 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 15,495 млрд. грн., обязательства – 15,301 млрд. грн., уставный капитал – 2 млрд. грн., собственный капитал – 2,289 млрд. грн.

Первое полугодие 2009 года банк закончил с убытком 187 млн. грн. против 98 млн. грн. прибыли годом ранее.

По состоянию на 1 июля 2009 года основными акционерами банка являлись АТ «F&C Realty» – 47,06%, ООО «Аскания» – 48,88% и ОАО «Киевмедпрепарат Украина» (3,01%).

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.

ПАО «Первый украинский международный банк» основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля т.г. составлял 17,757 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,951 млрд. грн., обязательства – 14,885 млрд. грн., собственный капитал - 2,871 млрд. грн., уставный капитал - 2,523 млрд. грн.

В первом полугодии т.г. банк получил убыток в 604,127 млн. грн., в 2008 году - чистую прибыль 13,1 млн. грн.