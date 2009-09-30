Эксперт: инвесторы заняли выжидательную позицию

Сейчас инвесторы, после существенного роста фондовых индексов, не проявляют особого интереса к покупкам, поскольку заняли выжидательную позицию в преддверии начала сезона отчетности в США и публикации в пятницу данных по рынку труда за сентябрь (прогноз равен -194 тыс., а предыдущее значение составляло -298 тыс.).

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщила начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее мнению, именно результаты данного показателя могут спровоцировать резкий всплеск активности на рынках акций как вверх, так и вниз.

Как отметила аналитик, сегодня выходит много макроэкономической статистики, которая повлияет на результаты торгов: уточненный ВВП США за второй квартал (ожидается переоценка с -1% до -1,2%), чикагский индекс деловой активности (ожидается прирост с 50 до 52), а также данные по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю до 25 сентября, влияние которых на краткосрочную динамику на рынке энергоносителей достаточно велико.

По словам Е.ЕВДОЧЕНКО, учитывая, что сегодня последний день третьего квартала, а в США 30 сентября завершается финансовый год, то по традиции мировые фондовые рынки демонстрируют рост, и украинский в том числе.