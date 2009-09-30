Боголюбов: никакого сговора при покупке ОПЗ не было
Бизнесмен удивлен действиями Тимошенко
Совладелец «ПриватБанка» Геннадий БОГОЛЮБОВ утверждает, что сговора между претендентами на покупку Одесского припортового завода не было.
Об этом Г.БОГОЛЮБОВ заявил в комментарии ИА «Новый мост».
В частности, по его словам, «сговора, в котором обвиняют участников, не было. Если бы он был, то какой смысл было поднимать стартовую цену с 4 млрд. до 5-ти?». «Если, - добавил Г.БОГОЛЮБОВ, - согласно объявлению ФГИ, стоимость завода 8-9 млрд., то почему стартовую цену поставили 4 млрд.?».
По мнению Г.БОГОЛЮБОВА, «в этом есть какая-то интрига и, по-моему, она связана с желанием продать завод кому-то, кто не выиграл. А наша компания («Нортима») была нежелательным покупателем». «Сейчас разрабатывается стратегия дальнейших действий. Каких конкретно, я сказать не могу, но какие-то споры будут», - сказал Г.БОГОЛЮБОВ.
Так же бизнесмен высказал свое удивление действиями премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которая была главным инициатором продажи завода, а вчера неожиданно стала ее главным противником.
«Для меня очень много непонятного в этом процессе. Я считал, что большим сторонником продажи завода является правительство в лице ТИМОШЕНКО, а противниками – Президент и вся оппозиция. Поэтому давление, которое было оказано Кабинетом министров для того, чтобы конкурс был проведен, оно было беспрецедентно. Они старательно игнорировали все судебные решения, связанные с отменой конкурса, только чтобы провести его любой ценой», - отметил Г.БОГОЛЮБОВ.
«Конкурс состоялся, потом его отменили, и в информации о том, почему его отменили, есть большое количество противоречий», - сказал Г.БОГОЛЮБОВ.
Как сообщал УНИАН, 29 сентября ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 участника - ООО "Азот-сервис (Россия)", ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).
Позже и.о. главы Фонда госимущества Д.ПАРФЕНЕНКО сообщил, что комиссия по приватизации ОПЗ Фонда госимущества приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации завода в связи с тем, что он был продан по заниженной цене.
Кроме того, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя результаты проведения приватизации ОПЗ, обвинила в сговоре претендентов на покупку ОПЗ с целью приватизации предприятия по заниженной цене.
ООО «Нортима» намерена оспаривать в суде решение Фонда государственного имущества Украины о признании конкурса недействительным.