Эксперт: частные инвесторы проявляют активность

Вчерашние торги на Украинской бирже отмечались высокой активностью частных инвесторов, подчеркивает председатель правления ОАО «Украинская биржа» Олег ТКАЧЕНКО.

По его информации, 55 % сделок, заключенных на бирже 29 сентября, произошло с участием физических лиц.

«Вчерашний объем торгов рекордный не только для Украинской биржи, но и для украинского фондового рынка в целом», - сообщил О.ТКАЧЕНКО.

В свою очередь, департамент коммуникаций Украинской биржи отмечает, что во вторник, 29 сентября, торговцы заключили 2106 сделок, а объем торгов составил 52 млн. 547,2 тыс. грн.

Согласно информации биржи, лидерами оборота вчера стали акции «Азовстали», их объем торгов составил 7 млн. 872,6 тыс. грн., на втором месте - Енакиевский металлургический завод (6 млн. 560 тыс. грн.), далее следует «Райффайзен Банк Аваль» (5 млн. 907 тыс. грн.).

В департаменте напомнили, что индекс Украинской биржи во вторник повысился на 6,72 % и достиг показателя 1390,44 пункта.

Справка УНИАН. С 26 марта 2009 года начались торги на "Украинской бирже".

В настоящий момент к торгам "Украинской биржи" допущено свыше 100 наиболее активных торговцев ценными бумагами, которые могут совершать операции с более 100 ликвидными акциями и облигациями, и более 800 частных инвесторов.