Эксперт: биржевой оборот в мире снизился на 40-70%

В январе-августе 2009 года биржевой оборот в мире снизился в среднем на 40-70%.

Как сообщила компания “Автоальянс-инвест” агентству УНИАН, такую информацию обнародовала на 12-м Международном форуме участников фондового рынка в Алуште президент ПФТС Ирина ЗАРЯ.

По ее словам, феноменом являются фондовые рынки Великобритании, где уменьшился рынок акций, а не облигаций, Турции, где объемы торгов ценными бумагами сохранились на докризисном уровне, и Китая, где рынок акций вырос почти в два раза. Фондовая биржа ПФТС отмечает снижение активности в торгах корпоративными облигациями при увеличении активности в торгах государственными облигациями.

“Происходит снижение активности в секторе корпоративных облигаций вследствие ухудшения ситуации с выплатами по ним. Активное использование гособлигаций в качестве финансирования госбюджета Украины позволило выйти этому сектору на второе место после акций в суммарном объеме торгов ПФТС”, - отметила И.ЗАРЯ.

По информации ПФТС, в январе-августе 2009 года удельный вес торгов корпоративными облигациями на бирже сократился в два раза с 45,63% в 2008 году до 21,07%, в то время как сектор гособлигаций занимал 35,07% торгов ПФТС по итогам восьми месяцев. Доля торгов акций в 2009 году составила 42,55%.

Как сообщила И.ЗАРЯ, по интенсивности роста за восемь месяцев 2009 года индекс ПФТС, прибавив 55,63%, стал шестым после фондовых индикаторов России, Турции, Индии, Венгрии и Китая. Вместе с тем, стремительный рост отечественного фондового рынка объясняется его меньшим объемом по сравнению с развитыми фондовыми рынками, что позволяет ему восстанавливаться активнее (при этом падение происходит быстрее по сравнению с развитыми рынками).