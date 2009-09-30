Эксперт: ожидается двукратное падение биржевого рынка Украины

По итогам 2009 года ожидается двукратное падение биржевого рынка Украины и откат его на позиции 2005-2006-го года

Как сообщила компания “Автоальянс-инвест” агентству УНИАН, такой прогноз на 12-м Международном форуме участников фондового рынка озвучил член ГКЦБФР Николай БУРМАКА.

Объемы торгов на отечественных фондовых биржах в 2005-2006 годах составили 16,4 млрд грн и 29,1 млрд грн соответственно. В настоящее время одной из тенденций для фондовых бирж является уменьшение количества сделок. По словам Н.БУРМАКИ, три четверти сделок на фондовом рынке Украины во втором квартале 2009 года проводилось с участием резидентов и лишь 25% сделок осуществлялись с нерезидентами.

Тем не менее, подчеркнул член ГКЦБФР, бегства иностранного капитала с украинского фондового рынка не произошло и количество владельцев ценных бумаг–нерезидентов не снизилось. На 1 апреля 2009 года 1459 украинские корпорации имели собственников-нерезидентов ценных бумаг, владеющих более чем 10% акций в уставном капитале.