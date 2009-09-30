ПФТС обеспокоена повышением концентрации торгов на украинском фондовом рынке.

Как сообщила компания “Автоальянс-инвест” агентству УНИАН, об этом заявила на 12-м Международном форуме участников фондового рынка в Алуште президент ПФТС Ирина ЗАРЯ.

По ее словам, если в 2008 году на ТОП-10 компаний ПФТС приходилось 45,1% общего объема торгов, то по результатам восьми месяцев 2009 года - 71,52%. «В целом повышение концентрации торгов в ПФТС - движение назад к менее развитому фондовому рынку», - отметила И.ЗАРЯ.

Как объяснила президент ПФТС, по ТОП-10 биржи можно судить о том, сколько сделок с самыми ликвидными акциями осуществляется на рынке. Если раньше данный показатель достигал 40%, это означало, что на рынке активно торгуются не только акции первого эшелона - "голубые фишки", но и второго-третьего эшелонов, в целом - до 50 ценных бумаг. Сейчас на самых ликвидных акциях сосредоточено более 70% рынка.