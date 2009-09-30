Эксперт: аукцион по размещению ОВГЗ оправдал ожидания

Результаты вчерашнего аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) полностью совпали с ожиданиями, отметил в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, наибольший спрос наблюдался на коротком конце кривой. Так, 9-ти месячных ОВГЗ было продано на сумму 164,1 млн. грн. по номиналу или 72% от общей суммы размещения, сообщил аналитик.

Как подчеркнул С.ФУРСА, правительство в который раз оставило без изменения граничную доходность размещения бумаг на уровне 22%-23%. По мнению аналитика, это послужило сдерживающим фактором для потенциальных покупателей.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины 29 сентября т.г. разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 199 млн. 832 тыс. 827 грн.

Минфин разместил 10 тыс. облигаций на сумму 142 млн. 236 тыс. 208 грн. с доходностью на уровне 22% годовых и погашением 16 июня 2010 года, 10 тыс. облигаций на сумму 20 млн. 231 тыс. 855 грн. с уровнем доходности 22% годовых и погашением 15 сентября 2010 года, а также 5 тыс. облигаций на сумму 37 млн. 364 тыс. 764 грн. с уровнем доходности 23% годовых и погашением 11 апреля 2012 года.