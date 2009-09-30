Эксперт: у фондового рынка еще есть силы для роста

Несмотря на наличие факторов, оказывающих серьезное негативное воздействие на украинский фондовый рынок, у него все еще находятся силы для того, чтобы тестировать годовые максимумы, и ожидаемая коррекция обещает быть неглубокой.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его словам, сегодняшний день на украинском рынке акций начался на позитивной ноте. Положительный внешний фон, сложившийся перед началом торгов, привел к росту при открытии, однако в дальнейшем рынок резко ушел в отрицательную зону под давлением активной фиксации прибыли. Многочисленные внутридневные коррекции не смогли вывести рынок в позитивную зону и лишь приближали его к уровням вчерашнего закрытия.

Как сообщил брокер, среди торгуемых бумаг особого единства в изменении котировок не было. Можно лишь выделить акции металлургов, которые значительно подешевели. Кроме них, серьезно потеряли в цене сегодня бумаги “Стирола” и “Лугансктепловоза” – на 11,5% и 13,3% соответственно.

Е.ПШЕНИЧКИН отметил, что по итогам дня индекс УБ снизился на 1,7%, индекс ПФТС – повысился на 0,96%. Расхождения в динамике индексов ПФТС и УБ, по его мнению, связано со спецификой участников торгов на двух биржах. На Украинской бирже большая доля мелких инвесторов – физлиц, которые торгуют малыми пакетами, но многократно входят в рынок. Соответственно, и волатильность на этой площадке выше. На ПФТС же сейчас торгуют преимущественно крупные участники – торговцы. Там ликвидность значительно ниже, что и приводит к менее оперативной реакции на изменившуюся конъюнктуру.