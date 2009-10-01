В США индекс деловой активности снизился на 3,9 пункта

В США индекс деловой активности, рассчитываемый Ассоциацией менеджеров в Чикаго (PMI), в сентябре 2009 г. снизился на 3,9 пункта и составил 46,1 пункта, по сравнению с 50 пунктами в августе 2009 г.

Американский бизнес еще не готов к активным действиям. Видимо, американские бизнесмены заняли выжидательную позицию и не спешат рисковать развиваться.