Вице-президентом АУФТ избрана Волковская

В сентябре 2009 года решением совета саморегулирующейся организации (СРО) - Ассоциации «Украинские Фондовые Торговцы» (АУФТ) - вице-президентом Ассоциации была избрана Виктория ВОЛКОВСКАЯ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АУФТ.

Согласно полученной информации, в 1996-2005 гг. В.ВОЛКОВСКАЯ занимала должность исполнительного директора Профессиональной ассоциации регистраторов и депозитариев, позже возглавляла Всеукраинскую ассоциацию ломбардов. С 2008 по 2009 год была советником Правления Всеукраинской ассоциации кредитных союзов, вице-президентом объединения кредитных союзов «Программа защиты вкладов».

Как сообщили в пресс-службе, среди своих первоочередных задач В.ВОЛКОВСКАЯ выделяет реализацию информационной политики Ассоциации, формирование тесного взаимодействия между регулятором и участниками рынка, сопровождение нормативно-правовых актов в госорганы, координацию работ групп и комитетов СРО АУФТ.

Справка УНИАН. Ассоциация «Украинские Фондовые Торговцы» была создана 12 марта 2009 года путем консолидации трех СРО: Ассоциация «Региональный Фондовый Союз», «Киевская Международная Фондовая Биржа», «Украинская Фондовая Биржа».

Ассоциация является добровольным объединением профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые осуществляют торговлю ценными бумагами.

В настоящее время Ассоциации насчитывает 662 участника.

Основной задачей АУФТ является защита интересов всех членов организации путем нормативных инициатив, цель которых - обеспечение стабильного развития и модернизации и фондового рынка Украины.