Гендиректором «ТЕКТ-Капитал» назначен Сухоруков

Наблюдательный совет Группы компаний «ТЕКТ» 30 сентября 2009 года назначил Алексея СУХОРУКОВА генеральным директором управляющей компании Группы – ООО «ТЕКТ-Капитал».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Группы компаний "ТЕКТ".

В пресс-службе подчеркивают, что главой наблюдательного совета ГК «ТЕКТ» остается ее основной собственник Вадим ГРИБ.

Согласно полученной информации, до нынешнего назначения А.СУХОРУКОВ работал первым заместителем председателя правления Украинской биржи. Генеральным директором ООО «ТЕКТ-Капитал» ранее являлся В.ГРИБ.

По словам В.ГРИБА, новый генеральный директор будет отвечать за оперативное управление бизнесами Группы. Кроме того, А.СУХОРУКОВ будет координировать разработку и развитие новых направлений бизнеса.

Справка УНИАН. Группа компаний «ТЕКТ» - один из лидеров фондового рынка Украины, работает на рынке с 1995 г. Направления деятельности: управление активами публичных инвестиционных и пенсионных фондов, операции на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская деятельность), Private Equity (управление частным капиталом), M&A (слияние и поглощение), операции на рынке недвижимости, деятельность по оценке.

В Группу «ТЕКТ» входят «ТЕКТ-Трейд», КУА «ТЕКТ», КУА «ТЕКТ Эссет Менеджмент», «ТЕКТ-Эксперт», Кредитный союз «Володар». Основным собственником Группы компаний «ТЕКТ» является Вадим ГРИБ.