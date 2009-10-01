Украинский фондовый рынок снова значительно вырос

Украинский фондовый рынок по итогам сегодняшних торгов показал значительный рост.

Информация об этом размещена на сайтах ведущих отечественных площадок – ПФТС и Украинской биржи.

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов вырос на 3,60% - до 573,20 пункта. Общий объем торгов составил 35 млн. 528 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи сегодня повысился на 2,41% - до 1398,14 пункта. Общий объем торгов составил 27 млн. 179,6 тыс. грн.