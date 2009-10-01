Ирина Заря: индекс ПФТС занял второе место в мире

Индекс фондовой биржи ПФТС занял второе место в мире по темпам роста с начала текущего года.

Об этом журналистам сообщила глава совета директоров ОАО «Фондовая биржа ПФТС» Ирина ЗАРЯ в ходе сегодняшней пресс-конференции.

По ее словам, начиная со второго квартала, на мировом рынке капитала, в том числе и в Украине, начался период роста. Наибольший подъем наблюдался на рынках развивающихся стран, отметила И.ЗАРЯ. Так, подчеркнула она, индекс ПФТС 30 сентября обновил годовой максимум – 553 базисных пункта – и в результате повысился на 83,56% с начала года.

По мнению И.ЗАРИ, «годовой максимум, который мы перешагнули – это плавное наверстывание позиций. К концу года, как прогнозируют эксперты, вполне возможна коррекция».

В свою очередь, директор по развитию ОАО «Фондовая биржа ПФТС» Игорь СЕЛЕЦКИЙ сообщил, что среди эмитентов «индексной корзины» ПФТС лидерами роста за 9 месяцев т.г. стали металлургический и машиностроительный сектор. Среди таких предприятий он назвал Енакиевский метзавод (+250% с начала года), «Азовсталь» (+235%), «Мотор Сич» (+218%) и Сумское машиностроительное НПО Им. Фрунзе (+208%).