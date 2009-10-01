Литвин выступает за запрет на продажу ОПЗ

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН намерен инициировать принятие закона о запрете на продажу ОАО «Одесский припортовый завод» в ближайшие годы.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, В.ЛИТВИН заявил во время встречи с жителями Болградского района Одесской области, отвечая на вопрос.

Руководитель парламента в очередной раз отметил, что он является «категорическим противником» продажи стратегических предприятий, которые приносят прибыль стране, во время финансово-экономического кризиса и накануне политических кампаний.

В.ЛИТВИН считает угрожающей ситуацию, при которой «вместо поиска консенсуса и понимания основные политические игроки стремятся к абсолютной власти, чтобы забрать то, что осталось в государственной собственности». В этом контексте председатель Верховной Рады Украины охарактеризовал ситуацию с продажей ОПЗ как «большую аферу». «Очень странной выглядит позиция Фонда госимущества и правительства, когда сначала определяется стартовая цена в 4 млрд. грн., а после того как находится покупатель, который предлагает не намного большую сумму, результат соглашения аннулируется и заявляется о том, что объект стоит вдвое дороже», - сказал он.

Отвечая на вопрос, В.ЛИТВИН выразил убеждение, что в центре внимания власти должны находиться «проблемы каждого украинца, чтобы сделать все, чтобы каждый гражданин жил, работал и чувствовал себя достойным человеком».

Основой стабильности в стране, по его мнению, должна быть «консолидированная и эффективно работающая власть, представители которой не занимались бы публичным выяснением отношений, а действовали бы исключительно в интересах страны и народа». «Вместо этого пока наблюдается тенденция, когда политики или делят страну, или демонстрируют взаимное неприятие», - отметил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 участника - ООО "Азот-сервис (Россия) ”, ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).

Позже и.о. председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сообщил, что комиссия по приватизации ОПЗ Фонда госимущества приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации завода в связи с тем, что он был продан по заниженной цене.

Кроме того, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя результаты проведения приватизации ОПЗ, обвинила в сговоре претендентов на приобретение ОПЗ с целью приватизации предприятия по заниженной цене.

ООО «Нортима» намерено обжаловать в суде решение Фонда государственного имущества Украины о признании конкурса недействительным.