Эксперт: инвесторы верят в рост мировой экономики

Инвесторы украинского фондового рынка пока настроены на продолжение роста.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал старший брокер торгового отдела ЗАО «Альтана Капитал» Алексей РЕПИН.

По его словам, данные ожидания основываются на том, что мировая экономика постепенно восстанавливается. Кроме того, в ближайшее время начнется период квартальной корпоративной отчетности, подчеркнул брокер. «Учитывая, что в третьем квартале экономическая ситуация стабилизировалась, то можно предположить, что компании продемонстрируют достаточно оптимистичные результаты», - прогнозирует он.

Как сообщил брокер, к сегодняшнему открытию украинского рынка акций сложился достаточно нейтральный внешний фон. А.РЕПИН отметил, что торги в США накануне закрылись снижением, в Азии также наблюдалось падение ведущих индексов. Однако позитивное открытие российского фондового рынка позволило отечественному рынку открыться на положительной территории, добавил он.

По информации брокера, на открытии украинский рынок достаточно резко взял курс на повышение фондовых индексов, пытаясь отыграть понесенные в среду потери. Он подчеркнул, что основным риском текущей сессии были статистические данные, однако опубликованные показатели не смогли существенно скорректировать ход торгов. Среди таких новостей А.РЕПИН выделил то, что уровень безработицы в Еврозоне совпал с прогнозом, а данные по количеству заявок на получение пособия по безработице в США превзошли прогноз.

Как подчеркнул брокер, «несмотря на то, что во второй половине дня ситуация на европейских биржах заметно ухудшилась, украинского рынка эта тенденция практически не коснулась - отечественные фондовые индикаторы продолжали торговаться в плюсе». По его информации, локомотивом сегодняшнего роста стали акции Стахановского ВСЗ (+15,29%) и «Луганскоготепловоза» (+28,85%). Хуже рынка сегодня выглядели акции Енакиевского метзавода, которые снизились на 3,56%, отметил А.РЕПИН.

Как сообщал УНИАН, украинский фондовый рынок по итогам сегодняшних торгов показал значительный рост.

Индекс ПФТС вырос на 3,60% - до 573,20 пункта. Общий объем торгов составил 35 млн. 528 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи сегодня повысился на 2,41% - до 1398,14 пункта. Общий объем торгов составил 27 млн. 179,6 тыс. грн.