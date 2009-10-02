В список ПФТС включены все выпуски еврооблигаций Украины

С 28 сентября на ПФТС представлены все существующие на данный момент выпуски еврооблигаций Украины: Украина-11, Украина-12, Украина-13, Украина-15, Украина-16 и Украина-17.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фондовой биржи.

Согласно полученной информации, инициировала внесение всех выпусков суверенных еврооблигаций Украины в биржевой список ПФТС компания Astrum Investment Management — маркет-мейкер на рынке украинских еврооблигаций.

Как отметили в пресс-службе, до настоящего времени в списке ПФТС были представлены два выпуска суверенных украинских еврооблигаций, с погашением в 2009 и 2011 году. Первое соглашение с суверенными еврооблигациями было проведено специалистами Astrum Investment Management в августе текущего года.

Эксперты Astrum Investment Management прогнозируют высокий спрос на суверенные украинские еврооблигации в первую очередь со стороны институционных инвесторов, исходя из особой привлекательность «длинных» выпусков. По оценкам компании, внутри страны потенциально может быть размещено 3-5% от общего объема суверенных еврооблигаций.