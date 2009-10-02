«ТММ» погасила выпуск облигаций серии «D»

Девелоперско-строительная компания «ТММ» погасила выпуск процентных именных облигаций серии «D» на сумму 180,6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, компания досрочно провела выкуп облигаций серии «D» на сумму 30,6 млн. грн., а остаток в размере 150 млн. грн. компания выкупила в установленный срок погашения, 1 октября 2009 г.

По данным финансового директора компании «ТММ» Ларисы ЧИВУРИНОЙ, в общем объеме краткосрочных долговых обязательств компании большую часть составляло погашение выпуска облигаций на сумму 180,6 млн. грн. В 2009 году в рамках погашения краткосрочной задолженности «ТММ» выкупила облигации серии «D» на сумму 180 млн. грн., а также досрочно погасила кредит в размере 36 млн. грн. весной 2009 г.

По состоянию на сегодня, объем краткосрочной задолженности компании составляет 6 млн. грн. со сроком погашения в декабре 2009 г.

В компании напомнили, что частное размещение процентных именных облигаций серии «D» компания «ТММ» провела в октябре 2007 года. Объем эмиссии составил 180,6 млн. грн. Привлеченные от размещения облигаций средства направлены на реализацию проектов недвижимости компании «ТММ». Срок обращения облигаций – 24 месяца с возможностью досрочного выкупа через 12 месяцев. Облигации предусматривают годовую оферту. Доходность облигаций компании с 1-го по 4-й купонный периоды составила 13% годовых. С 5-го по 8-й купонный периоды доходность облигаций серии «D» установлена эмитентом в размере 16,5% годовых. Выплата купона осуществляется ежеквартально; номинал облигации – 1000 грн. Организатором выпуска облигаций выступил Concorde Capital. Депозитарием выпуска является ОАО "Межрегиональный Фондовый Союз".

Справка УНИАН. "ТММ" – девелоперско-строительная компания полного цикла. Компания работает на строительном рынке Украины с 1994 года. Основные виды деятельности – строительство жилых комплексов «под ключ», а также офисных, торговых и промышленных объектов.

В мае 2007 г. «ТММ» разместила 13,11% акций на альтернативной площадке Франкфуртской фондовой биржи и привлекла 104,9 млн. долл.

В настоящий момент компания "ТММ" осуществляет строительно-монтажные работы по 6 объектам жилой недвижимости в Киеве и Харькове общей площадью свыше 330 тыс. кв. м с высокой степенью готовности - от 65% до 95%.