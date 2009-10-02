Продажа «Прикарпатье-» и «Сумыоблэнерго» снова не состоялась
13:28, 02 октября 2009Фондовый рынок
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Торги перенесены
Фонд госимущества Украины (ФГИУ) перенес торги по продаже государственных пакетов акций «Прикарпатьеоблэнерго» и «Сумыоблэнерго», которые должны были состояться 2 октября, на 9 октября 2009 года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фонда.
В пресс-службе отметили, что торги отменены в связи с отсутствием заявок.
Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества неоднократно выставлял на биржевые торги блокирующие пакеты акций «Сумы-» и «Прикарпатьеоблэнерго», однако они постоянно переносятся из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.
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