Продажа «Прикарпатье-» и «Сумыоблэнерго» снова не состоялась

Фонд госимущества Украины (ФГИУ) перенес торги по продаже государственных пакетов акций «Прикарпатьеоблэнерго» и «Сумыоблэнерго», которые должны были состояться 2 октября, на 9 октября 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фонда.

В пресс-службе отметили, что торги отменены в связи с отсутствием заявок.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества неоднократно выставлял на биржевые торги блокирующие пакеты акций «Сумы-» и «Прикарпатьеоблэнерго», однако они постоянно переносятся из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.