Портнов: Перспектив обжалования в суде решения ФГИ нет

Заместитель председателя фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ убежден, что перспектив обжалования в суде решения Фонда государственного имущества Украины о признании недействительным конкурса по продаже ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) нет.

Об этом он сказал в эфире программы «Шустер лайф» на ТРК «Украина».

«Любой продавец, который привлекает инвестиции, может в любой момент остановить мероприятия, направленные на продажу», - отметил депутат. Он подчеркнул, что государство – в данном случае ФГИУ - наделило полномочиями по остановке процесса приватизации, что и было сделано.

А.ПОРТНОВ выразил сомнение, что инвестор, который считает, что купил ОПЗ, выполнит инвестиционные условия и в течение 60-ти дней после проведения конкурса уплатит деньги. Также он сомневается, что при такой ситуации этот покупатель получит разрешение Антимонопольного комитета, который является неотъемлемой частью инвестиционного процесса и тому подобное.

Депутат напомнил, что на сегодняшний день уже существует коллегиальное решение Конституционного суда об отказе открытия конституционного производства относительно представления Президента об остановке продажи ОПЗ. Следовательно, констатировал А.ПОРТНОВ, указ, в случае подтверждения этого решения КСУ, будет отменен как неконституционный. «Я хочу спросить, а если Конституционный суд признает действия Президента антиконституционными, не будет ли у инвесторов желания, лично к физическому лицу – Президенту, выдвинуть иск и получить от него всю сумму ущерба, если окажется что указ не конституционен и он, фактически, распугал инвесторов», - сказал А.ПОРТНОВ.

В свою очередь представитель Президента Богдан СОКОЛОВСКИЙ отметил, что Президент выступал не против продажи ОПЗ на выгодных для Украины условиях, «это не произошло, поэтому Президент отменил эту процедуру», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составил 50 млн. грн. В торгах приняли участие три участника - ООО «Азот-сервис (Россия)», ООО «Фрунзе-Флора (Украина)» и ООО «Нортима» (Украина).

Позже и.о. председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сообщил, что комиссия по приватизации ОПЗ Фонда госимущества приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизацию завода в связи с тем, что он был продан по заниженной цене.

Кроме того, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя результаты проведения приватизации ОПЗ, обвинила в сговоре претендентов на приобретение ОПЗ с целью приватизации предприятия по заниженной цене.

ООО «Нортима» намерена обжаловать в суде решение Фонда государственного имущества Украины о признании конкурса недействительным.

Министр юстиции Николай ОНИЩУК не исключил, что суд может обязать Фонд государственного имущества Украины подписать договор о продаже государственного пакета акций Одесского припортового завода.