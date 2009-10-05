Российские фондовые биржи открылись незначительным ростом

Российские фондовые биржи в понедельник открылись незначительным ростом, сообщает ИТАР-ТАСС.

Индекс ММВБ поднялся на 0,27%, до отметки 1179,06 пункта. Индекс РТС подрос на 0,08% - до 1225,83 пункта.

Аналитики прогнозировали нейтральное открытие торгов. За первые 10 минут торгов на российском фондовом рынке положительная динамика сохранилась и усилилась: индекс ММБВ растет уже на 0,55%, а РТС - на 0,35%. Ноябрьские фьючерсы нефти марки Brent немного снижаются с утра понедельника и торгуются на уровне 68,04 доллара за баррель. По итогам торгов в пятницу индекс РТС снизился на 3,34% - до 1224,59 пункта. Индекс ММВБ завершил торговую сессию падением на 2,94% - до 1175,83 пункта.