Фондовый рынок США вырос на 1,5%

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов 5 октября на 1,5%, его динамику определяли банки, для которых были повышены прогнозируемые темпы роста. Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании "Тройка Диалог".

Как отмечается в отчете, росту европейских и азиатских рынков сопутствовало обнародование данных об индексах сферы услуг в США, у которых впервые за 11 месяцев наметился рост. Индекс VIX упал на 6,4% - до 26,8 пункта.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США осталась на уровне 3,22%. "В обозримом будущем инвесторы ожидают сохранения близких к нулю ставок", - отмечается в отчете. При этом, как говорится в отчете "Тройка Диалог", на текущей неделе ожидаются и новые заимствования со стороны министерства финансов, в частности, на сегодня запланирована продажа 3-летних бумаг на сумму 39 млрд. долл. Трехмесячные ставки LIBOR остались на низком уровне - 0,28406%.