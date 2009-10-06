Индекс ПФТС сегодня вырос на 2,9%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов вырос на 2,9% - до 596,91 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 118 млн. 646 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 3,83% - до 1454,34 пункта. Общий объем торгов составил 44 млн. 398 тыс. грн.