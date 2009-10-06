Уолл-стрит растет в ожидании корпоративных отчетов

Американский рынок акций растет во вторник, поскольку повышение процентной ставки Центробанком Австралии прибавило инвесторам уверенности в восстановлении экономики перед началом сезона отчетов корпораций. Об этом сообщает Рейтер.

Падение курса доллара к корзине из шести основных валют и соответствующее подорожание сырья свидетельствует о стремлении глобальных инвесторов к более рискованным покупкам, какими являются акции.

Сокращения объемов розничных продаж за неделю не смогло существенно умерить аппетиты к рискам среди участников.

Рост цен на нефть и металлы способствует повышению котировок бумаг сырьевых компаний. Акции алюминиевого гиганта Alcoa Inc подорожали на 3 процента, а Caterpillar Inc - более, чем на 1 процент.

"Все это связано с возросшим аппетитом к риску и предвкушением корпоративных отчетов. Решение Центробанка страны, которая входит в "Большую двадцатку", поднять ключевую процентную ставку, можно расценивать как признак улучшения в мировой экономике", - считает Питер Кардилло из Avalon Partners.

Сезон корпоративных отчетов откроет в среду компания Alcoa.

К 17.34 МСК Dow Jones вырос на 0,72 процента до 9.668,82 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 поднялся на 0,80 процента до 1.048,82 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,72 процента до 2.083,08 пункта.

Австралийский Центробанк стал первым среди центральных банков "Большой двадцатки", повысившим ключевую процентную ставку во время мирового финансового кризиса. Процентная ставка поднята на 25 базисных пунктов до 3,25 процента годовых и регулятор не исключает дальнейшего повышения.