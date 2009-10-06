Фондовые рынки Европы закрылись ростом

Фондовые рынки Европы по итогам торгов во вторник продемонстрировали рост в пределах 2,26-2,7% на фоне ожиданий инвесторов на восстановление мировой экономики, сообщает агентство Франс Пресс. К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 2,26% - до отметки 5137,98 пункта. Германский DAX во вторник повысился на 2,7%, достигнув 5657,64 пункта. Французский индекс CAC по итогам торгов поднялся на 2,59% - до 3770,21 пункта. Европейских инвесторов, как и их американских коллег, воодушевила информация о том, что Центральный банк Австралии первым среди развитых стран повысил ключевую процентную ставку, дав тем самым надежду на скорый выход мировой экономики из рецессии. Заметное влияние на ход торгов оказало также стремительное падение курса доллара по отношению к другим основным валютам, что оказало поддержку сырьевому сектору. На торгах во вторник днем курс доллара к иене упал до рекордно низкой отметки в 87,11 иены, а курс евро к доллару превысил, в свою очередь, двухлетний максимум в 1,4842 доллара. Причиной массового желания игроков избавиться от американской валюты стала опубликованная ранее во вторник статья в британской газете Independent о вероятном отказе стран Персидского залива, России, Китая, Франции и Японии от доллара США в качестве международного платежного средства при покупке и продаже нефти. FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основной фондовый индекс Великобритании, рассчитывается по котировкам акций 100 британских компаний с максимальной рыночной капитализацией, взвешенных по рыночной капитализации. CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основной биржевой индекс Франции, рассчитывается как средневзвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний. DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - основной фондовый индекс Германии, рассчитывается как индекс доходности акций 30 крупнейших компаний (по рыночной капитализации).