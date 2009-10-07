Янукович предлагает учитывать интересы трудовых коллективов

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что выведение из государственной собственности угольных предприятий должно происходить исключительно с учетом интересов трудовых коллективов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время посещения шахты им. Героев Космоса в Павлограде Днепропетровской области, где политик находится с рабочей поездкой.

Он, в частности, прокомментировал решение Конституционного суда, который признал неконституционным постановление Кабинета министров о выведении из государственной собственности 99 угольных предприятий.

«Приватизация угольных шахт должна осуществляться при условии создания конкурентной среды при участии трудовых коллективов, профсоюзов и надлежащего изучения потенциальных покупателей», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как он подчеркнул, правильным путем приватизации угольных шахт является лишь тот, где учитываются интересы и позиция трудовых коллективов.