Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,71%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,71% – до 592,66 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 23 млн. 501 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,52% – до 1432,20 пункта. Общий объем торгов составил 48 млн. 257 тыс. грн.