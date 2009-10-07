Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,71%
18:08, 07 октября 2009Фондовый рынок
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Украинской биржи – на 1,52%
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,71% – до 592,66 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 23 млн. 501 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,52% – до 1432,20 пункта. Общий объем торгов составил 48 млн. 257 тыс. грн.
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